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09 May 2021 - 16:36- Gündem G: 09 May 2021 - 16:37

Şehit anneleri ziyaret edildi

İzmit Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu anneler günü organizasyonuyla şehit anneleri ziyaret etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Anneler günü nedeniyle İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu organizasyonuyla İzmit ilçesinde ikamet eden 28’i şehit annesi ve 8‘i şehit eşi olmak üzere 36 şehit ailesini ziyaret etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve İzmit Kaymakamlığı kapsamında annelere hediyelerini takdim ederek Anneler Gününü kutlandı. İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali, başımızın tacı, en değerli varlıklarımız olan Annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla; Aziz Şehitlerimizin bize emanetleri anneleri ve çocuklarına annelik yanında babalık da yapan değerli eşlerinin yanlarında ve emirlerinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.
# Kocaeli, İzmit, destek

09 May 2021 - 16:36 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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