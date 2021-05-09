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09 May 2021 - 16:55- Gündem G: 09 May 2021 - 16:57

Kocaman’dan organik tarıma destek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine uygun olarak ilçe genelinde çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi, tarımsal kalkınmaya da destek olmaya devam ediyor.  

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan  tohum ve fide destekleri projesi kapsamında ilçe genelinde amatör veya profesyonel olarak  tarımla ilgilenen Kartepelilere  ücretsiz olarak 51 bin fide dağıtıldı. Daha önce bu kapsamda “her yıl 1100 adet meyve fidanı toprakla buluşuyor”  projesini de hayata geçiren Başkan Kocaman,  ata tohum ve fideleri ile organik üretime, milli ve yerli üretime destek olmak için tohum ve fide teşviklerinin çok önemli olduğunu vurguladı.  

 

HER MAHALLEDE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm mahallerde salatalık, karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fideleri Kartepelilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Başkan Kocaman da dağıtıma eşlik ederek hemşehrileriyle hasbihal etti.

 

TARIMSAL KALKINMA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hükümetimizin tarım vizyonu ve politikaları çerçevesinde, ata tohumu ve fide teşviklerimizle organik üretimi desteklemeye devam ediyoruz.  Bizlere emanet edilen cennet vatanımızı en iyi şekilde korumak, her bir karış toprağını en verimli şekilde kullanmak boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu süreçte biz onlara gidelim dedik.  Tam kapanma döneminde üreticimize ve tüketicimize, alışveriş zorluğu yaşatmadan, ilçemizdeki tarımı desteklemek, çocuklarımıza fideyle tanışarak fideden mahsüle giden süreci öğretebilmek ve tam kapanma döneminde hemşehrilerimizin verimli ve üretken bir süreç geçirmelerini sağlamak için 51 bin adet meyve sebze fidemizi Kartepeli hemşehrilerimizle buluşturduk” açıklamasında bulundu.   

 

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09 May 2021 - 16:55 - Gündem

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