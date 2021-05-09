Kocaman’dan organik tarıma destek

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan tohum ve fide destekleri projesi kapsamında ilçe genelinde amatör veya profesyonel olarak tarımla ilgilenen Kartepelilere ücretsiz olarak 51 bin fide dağıtıldı. Daha önce bu kapsamda “her yıl 1100 adet meyve fidanı toprakla buluşuyor” projesini de hayata geçiren Başkan Kocaman, ata tohum ve fideleri ile organik üretime, milli ve yerli üretime destek olmak için tohum ve fide teşviklerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
HER MAHALLEDE ÜCRETSİZ DAĞITILDI
Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm mahallerde salatalık, karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fideleri Kartepelilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Başkan Kocaman da dağıtıma eşlik ederek hemşehrileriyle hasbihal etti.
TARIMSAL KALKINMA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hükümetimizin tarım vizyonu ve politikaları çerçevesinde, ata tohumu ve fide teşviklerimizle organik üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Bizlere emanet edilen cennet vatanımızı en iyi şekilde korumak, her bir karış toprağını en verimli şekilde kullanmak boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu süreçte biz onlara gidelim dedik. Tam kapanma döneminde üreticimize ve tüketicimize, alışveriş zorluğu yaşatmadan, ilçemizdeki tarımı desteklemek, çocuklarımıza fideyle tanışarak fideden mahsüle giden süreci öğretebilmek ve tam kapanma döneminde hemşehrilerimizin verimli ve üretken bir süreç geçirmelerini sağlamak için 51 bin adet meyve sebze fidemizi Kartepeli hemşehrilerimizle buluşturduk” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.