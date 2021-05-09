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09 May 2021 - 17:36- Gündem G: 09 May 2021 - 17:37

DEVA İl Başkanı Koçtan Anneler Günü Mesajı

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç yayınladığı bir mesajla bütün annelerin anneler gününü kutladı

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Genel Başkanlığını Ali Babacanın yaptığı Demokrasi ve Atılım DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç anneler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Koç mesajında şunları ifade etti Annelik kutsal bir görevdir. Annenin çocuklarını yetiştirirken gösterdiği özen yaptığı fedakârlık üzerinden onlarca yıl geçse de unutulmayacak önemde bir değerdir. Gelecek annelerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu nedenle milletlerin geleceğinde çok önemli bir yere sahip olan bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Gününü kutluyorum. Eminim ki bir annenin yeni doğmuş bir bebeğini kucağına aldığında hissettiği duygu kadar insanı mutlu eden bir şey yoktur. Evlâdını canım diyerek seven bir annenin mutluluğunu tarif etmeye kalksak sanıyorum kelimeler yetersiz kalır.

ANNELERİN YÜKÜ AĞIR

Değerli annelerimiz vatanını milletini seven ülkesini müreffeh bir hale getirerek dünyaya öncü ve örnek etme azmiyle çalışan nesiller siz kıymetli annelerimizin ellerinde şekillenecektir. Çocuklarınızın gelişimleri üzerindeki tüm etkiler siz annelerimizin en kıymetli başarısıdır. Bugün kadına karşı şiddetten ekonomik sıkıntılara kadar kadınlarımızın ve annelerimizin üzerinde çok ağır bir yük olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama inanıyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde bu dertler son bulacak çünkü dert varsa DEVAsı da vardır. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun.
# Kocaeli

09 May 2021 - 17:36 - Gündem

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