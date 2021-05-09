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09 May 2021 - 17:37- Spor G: 09 May 2021 - 17:40

Engin Koyun: Bu kadar alçaklığa gerek yoktu

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Gümüşhanespor maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Maç öncesi algı yaratmak isteyenlere 5 golü hediye eden...
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Gümüşhanespor maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Maç öncesi algı yaratmak isteyenlere 5 golü hediye eden Engin Koyun, şehirdeki kimi kalemlerin Kocaelispor düşmanı olduğunu belirtti.

BU 5 GOLÜ ONLARA HEDİYE EDİYORUM

Engin Koyun galibiyetten ötürü takımı kutladığını ifade etti ve şu şekilde konuştu: Gümüşhanespor bizim rakibimiz değildi. Sezonun son maçı olmasına rağmen tüm takım 90 dakika boyunca kendilerine yakışan bir futbol ortaya koydu. Takımı ve teknik kadroyu canı gönülden kutlarım. Şehirde bu maç öncesi algı yaratmak isteyen bazı kalemler vardı. Onlara bu 5 golü hediye ediyorum.

DEĞER VERMEYİN

Bu kadar alçaklığa da gerek yok! Bu takım şerefli, namuslu bir takımdır. Bu şehir daha farklı başarıları arzu ediyor. Ancak bu hainler içimizde olduğu sürece bazı şeylerin zamanı uzuyor. Şehrin, bu tür köstek olan insanların da kimler olduğunu bilmesi gerekiyor. Kocaeli halkının tamamının bu hainlere değer vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar ihanetçidir, bu kulübün düşmanıdır! Hayatları boyunca bu kulüp için bir tane bilet alıp da gelmeyen hainler olarak onları ilan ediyorum.

KOCAELİSPOR ETRAFINDA KENETLENELİM

Gümüşhane maçında, yükselme maçları öncesi prova yaptık. Play-Off’lara Ankara ile başlıyoruz. Bu şehre bu kupayı getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Kocaeli'nin 2 milyon halkını Kocaeli'nin markası olan Kocaelispor etrafında kenetlenmeye davet ediyorum.

ZONGULDAK TARAFI ALÇAKLIĞA ALET OLDU

Hafta arasında saçma sapan, anlamsız eleştiriler ve algılara maruz kaldık. Eğer utanmaları varsa o algıları yaratanlar bugünkü skora bakıp utanabilirler. 2 milyonluk kentin, şanlı tarihi olan, 1966’dan bu yana en ufak bir lekesi bulunmayan kulübüne bu tür şeylerin yakışmayacağını ifade ettik. Zonguldak tarafı da hainliğe alçaklığa alet oldu.

GURUR DUYUYORUM

Misafir takımın iki belediye başkanı benim konuğumdu. Onlar yanımdayken hiç bir şekilde sevinç yaşamam söz konusu bile olamazdı. İsteyen istediği gibi farklı düşünebilirler. Onların da sonuçta sıkıntısı büyüktü. Ben Kocaelispor Kulübü başkanıyım ve bu şehrin bir değerinin başkanlığını yapmaktan dolayı da onur duyuyorum.

28 MAYIS’TA KUPA İLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Tabii ki devre arasında önemli futbolcular aldık. Ancak diğer transferimiz de Dilaver oldu. Dilaver ve Bahri Can kadro dışı kalmıştı, affettik. Onlar da bizim için kazanımımız oldu. Sıkıntılı süreçlerden geçtik. Hocamız 5 hafta boyunca aramızda yoktu. Takım ruhunu yakaladık ve bu ruhun bizi şampiyonluğa götüreceğini inanıyoruz. 28 Mayıs tarihi inşallah bizim kupa ile birlikte şehre geleceğimiz tarih olacaktır.

# Kocaeli

09 May 2021 - 17:37 - Spor

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