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09 May 2021 - 18:27- Asayiş G: 09 May 2021 - 18:44

Evinin odunluğunda canına kıydı

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden 45 yaşındaki Gökhan Baydar, evinin odunluğunda tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Akasya sokakta bulunan Özlem sitesinde ikamet eden 45 yaşındaki Gökhan Baydar, annesine odunluğa gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Uzun bir süre eve dönmeyen Baydar'ı kontrol etmek isteyen babası odunluğa girdiğinde oğlunu kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Baydar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Baydar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Baydar'ın tabancayla başına 1 el ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Bir kozmetik firmasında çalışan ve 2 çocuk babası olan Baydar'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Derince

09 May 2021 - 18:27 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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