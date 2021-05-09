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09 May 2021 - 21:18- Gündem G: 09 May 2021 - 21:20

Son 24 saatte koronavirüsten 283 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 283 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 15 bin 191 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 283 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 29’a yükseldi. Toplamda 49 milyon 390 bin 141 test yapıldı. Bugün yapılan 197 bin 468 testten, 15 bin 191 yeni vaka sayısı, 2 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 31 bin 141 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 694 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 716 bin 918’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 81 olduğu açıklandı.
# covid-19

09 May 2021 - 21:18 - Gündem

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