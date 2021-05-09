İzmit Belediyesi tüm köylerde bayram temizliği yapıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde başlattıkları kapsamlı temizliği kentin en ücra köşelerinde dahi sürdürüyor. Pandemi sebebiyle hem dezenfeksiyon hem de yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, İzmit’in köylerini bayram öncesi pırıl pırıl hale getirmek üzere yola koyuldu. 50 personel, 8 yıkama tankeri, 6 süpürge aracı, 4 dezenfektan ve boyama, konteyner tamir aracıyla köylerde hummalı çalışma yapan ekipler halkın da teşekkürünü aldı.



52 KÖYDE DETAYLI TEMİZLİK

Kentin tüm cadde ve sokaklarında derinlemesine dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, sabahın erken saatlerinde İzmit’in 52 mahallesine doğru yola çıktı. Hem kentin nüfus yoğunluğu bakımından fazla olduğu noktalarda hem de İzmit’in köylerinde kapsamlı çalışmalarını yürüten ekipler, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak halkın sağlığını ilk koşul haline getirdiklerini belirtti.