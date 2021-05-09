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09 May 2021 - 21:26- Spor G: 09 May 2021 - 21:27

Hodri Meydan’dan tacizciler için sert açıklama

Hodri Meydan Derneği yaptığı açıklamada, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun’un Gümüşhane’deki akrabalarına sözlü ve fiziki tacizde bulunulduğu beli...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Hodri Meydan Derneği yaptığı açıklamada, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun’un Gümüşhane’deki akrabalarına sözlü ve fiziki tacizde bulunulduğu belirtilenlere sert çıkış yaptı ve “Sizi karşımızda görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

SALDIRILAR BAŞLADI

Açıklama şu şekilde: Takımımızın oynamış olduğu Gümüşhanespor maçından sonra kulüp başkanımız Sayın Engin Koyun’a sosyal medya üzerinden ve diğer mecralardan, maç sonrasında küfürlerde ve tehditlerde bulunulmaya başlandığını, hatta başkanımızın Gümüşhane’de yaşayan akrabalarına fiziki olarak saldırılarda bulunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

KARŞIMIZA ÇIKIN!

Sosyal medya üzerinden camiamıza, başkanımıza ve başkanımızın konu ile alakası olmayan akrabalarına ileri geri konuşarak zarar vermeye kalkışan bu şeref yoksunu, hadsiz, kansız, çapsız, karaktersiz ve korkak kişilerin problemlerini çözüme kavuşturmak adına kendilerinden, internet mecralarında yazı yazarak değil, bizzat karşımıza çıkarak hareket etmelerini bekliyoruz.

SOSYAL MEDYA DELİKANLILARI

Bundan sonra ki süreçte; camiamıza, başkanımıza ve başkanımızın konu ile hiç bir alakası olmayıp Gümüşhane’de yaşayan akrabalarına hakaret edip, maddi ve manevi zarar vermeye kalkışan o “sosyal medya delikanlılarını” en kısa sürede şehrimizde ve fiilen karşımızda görmek istiyoruz.

09 May 2021 - 21:26 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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