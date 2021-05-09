Eren Türkkal: Mutlu ve gururluyum

Kocaelispor’un genç yeteneklerinden ve Gümüşhanespor maçında sahaya çıkarak resmi olarak ilk maçına çıkan Eren Türkkal, hayalini gerçekleştirdiğini, kendisini geliştirmeye ve Kocaelispor’da daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
NASİP GÜMÜŞHANE MAÇINAYMIŞ
Hocalarına, kendisine şans verdiği için teşekkür eden, Kocaeli Güneşspor patentli futbolcu Eren Türkkal şunları söyledi: Abimle beraber Kocaelispor maçlarına gittiğimde "İnşallah ben de bu formayı giyerim" dedim. En büyük hayallerimden birisi buydu. Nasip Gümüşhanespor maçınaymış. Hocalarıma, bana şans verdikleri için teşekkür ederim.
RAKİP FARK ETMEZ
Ankara Demir ya da Sarıyer, Play-Off’ta kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmeyecekti. Tüm rakiplerimizi mağlup edeceğiz inşallah. Evet, bu şansı yakaladım. İnşallah Play-Off'ta da başarılı olur ve hak ettiğimiz Süper Lig'e gelmek için bir lig yukarıya daha çıkarız. Genç bir futbolcuyum. Daha çok fazla süre bulup Kocaelispor’a en iyi şekilde katkı sağlamaya elimden geldiği kadar devam edeceğim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.