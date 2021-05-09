Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 May 2021 - 23:01- Spor G: 09 May 2021 - 23:02

Eren Türkkal: Mutlu ve gururluyum

Kocaelispor’un genç yeteneklerinden ve Gümüşhanespor maçında sahaya çıkarak resmi olarak ilk maçına çıkan Eren Türkkal, hayalini gerçekleştirdiğini, k...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor’un genç yeteneklerinden ve Gümüşhanespor maçında sahaya çıkarak resmi olarak ilk maçına çıkan Eren Türkkal, hayalini gerçekleştirdiğini, kendisini geliştirmeye ve Kocaelispor’da daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

NASİP GÜMÜŞHANE MAÇINAYMIŞ

Hocalarına, kendisine şans verdiği için teşekkür eden, Kocaeli Güneşspor patentli futbolcu Eren Türkkal şunları söyledi: Abimle beraber Kocaelispor maçlarına gittiğimde "İnşallah ben de bu formayı giyerim" dedim. En büyük hayallerimden birisi buydu. Nasip Gümüşhanespor maçınaymış. Hocalarıma, bana şans verdikleri için teşekkür ederim.

RAKİP FARK ETMEZ

Ankara Demir ya da Sarıyer, Play-Off’ta kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmeyecekti. Tüm rakiplerimizi mağlup edeceğiz inşallah. Evet, bu şansı yakaladım. İnşallah Play-Off'ta da başarılı olur ve hak ettiğimiz Süper Lig'e gelmek için bir lig yukarıya daha çıkarız. Genç bir futbolcuyum. Daha çok fazla süre bulup Kocaelispor’a en iyi şekilde katkı sağlamaya elimden geldiği kadar devam edeceğim.
# Kocaeli

09 May 2021 - 23:01 - Spor

Muhabir Ali Köksal

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hodri Meydan’dan tacizciler için sert açıklama mask
Hodri Meydan’dan tacizciler için sert açıklama
Kağıtspor galibiyetle tamamladı! “74-94” mask
Kağıtspor galibiyetle tamamladı! “74-94”
Ramazan ayı bereketli geçti mask
Ramazan ayı bereketli geçti
Play-Off maçları öncesi çok iyi prova! “5-0” mask
Play-Off maçları öncesi çok iyi prova! “5-0”
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu
Mesut Özdemir: Kupayı istiyoruz mask
Mesut Özdemir: Kupayı istiyoruz
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
35 yaşında koronaya yenildi mask
35 yaşında koronaya yenildi
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum mask
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! mask
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti!
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

GALERİ

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL