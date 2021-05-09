Eren Türkkal: Mutlu ve gururluyum

Kocaelispor’un genç yeteneklerinden ve Gümüşhanespor maçında sahaya çıkarak resmi olarak ilk maçına çıkan Eren Türkkal, hayalini gerçekleştirdiğini, kendisini geliştirmeye ve Kocaelispor’da daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

NASİP GÜMÜŞHANE MAÇINAYMIŞ

Hocalarına, kendisine şans verdiği için teşekkür eden, Kocaeli Güneşspor patentli futbolcu Eren Türkkal şunları söyledi: Abimle beraber Kocaelispor maçlarına gittiğimde "İnşallah ben de bu formayı giyerim" dedim. En büyük hayallerimden birisi buydu. Nasip Gümüşhanespor maçınaymış. Hocalarıma, bana şans verdikleri için teşekkür ederim.

RAKİP FARK ETMEZ

Ankara Demir ya da Sarıyer, Play-Off’ta kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmeyecekti. Tüm rakiplerimizi mağlup edeceğiz inşallah. Evet, bu şansı yakaladım. İnşallah Play-Off'ta da başarılı olur ve hak ettiğimiz Süper Lig'e gelmek için bir lig yukarıya daha çıkarız. Genç bir futbolcuyum. Daha çok fazla süre bulup Kocaelispor’a en iyi şekilde katkı sağlamaya elimden geldiği kadar devam edeceğim.