Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 May 2021 - 09:36- Gündem G: 10 May 2021 - 09:37

Ekipler gece çalışıyor, trafik aksatılmıyor

İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere ulaşımı sağlayan yolda, çalışmalar sürüyor
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km’lik 3 şeritli yol için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Caddenin 2 kilometrelik kısmında binder asfalt serimi tamamlandı. Gece geç saatlerden sabaha kadar çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

GECE SAATLERİNDE ÇALIŞIYORLAR

İZAYDAŞ çöp döküm sahasına da ulaşımın sağlandığı İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yoğun araç trafiğini aksatmamak için çalışmalarını gece saatlerinde yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4.5 kilometrelik yolun yarısının asfalt serimini tamamladı. Ekipler tarafından Çarşıbaşı Caddesinde binder asfalt serimi çalışmalarına devam ediliyor.

ALTYAPI VE KALDIRIM İMALATLARI YAPILIYOR

Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde asfalt serimi ve yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarının yanı sıra bir taraftan da kaldırım ve taş duvar yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

4.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden, civardaki köylere ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 45 bin ton asfalt serimi yapılacak. 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

10 May 2021 - 09:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi tüm köylerde bayram temizliği yapıyor mask
İzmit Belediyesi tüm köylerde bayram temizliği yapıyor
DEVA İl Başkanı Koçtan Anneler Günü Mesajı mask
DEVA İl Başkanı Koçtan Anneler Günü Mesajı
Kocaman’dan organik tarıma destek mask
Kocaman’dan organik tarıma destek
GÖRSEM:Sorunlara çözüm istiyoruz! mask
GÖRSEM:Sorunlara çözüm istiyoruz!
Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi mask
Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi
Hürriyet’ten Havva Teyze’ye sürpriz mask
Hürriyet’ten Havva Teyze’ye sürpriz
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! mask
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

GALERİ

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL