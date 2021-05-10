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10 May 2021 - 09:36- Gündem G: 10 May 2021 - 09:40

Çin'in korona belgeleri sızdı! biyolojik silahlarla yapılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgeler Çin'le ilgili iddiaları yeniden gündeme getirdi. Çinli bilim adamlarının olası bir 3. Dünya Savaşı durumunda kullanılmak üzere biyolojik ve genetik silahlar üzerine araştırmalar yürüttüğünü belirten belgeler ile koronavirüsün laboratuvar yapımı olduğu iddiası da yeniden tartışmaya açıldı. Belgelerde olası büyük bir savaşın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

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İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan  koronavirüs, gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık 3.3 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyona yakın kişiye bulaştı.

 BİYOLOJİK SİLAHLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPIYOR

Bugün dış basında yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberler virüs ve Çin ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.


SAVAŞ DURUMUNDA "ZAFERİN TEMEL SİLAHI" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Aynı habere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Pekin yönetimi bu projeyi olası bir '3. Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor. Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde 3. Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor. ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediği iddiası yer alıyor. Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.


ABD'DEN TEPKİ: BU KANITLAR ENDİŞE VERİCİ

Konuyla ilgili ABD'den ilk tepki Dışişleri Komitesi'nde görev alan Tom Tugendhat'tan geldi. Tugendhat kanıtların oldukça endişe verici olduğunu belirtti. Tugendhat sözlerine şöyle devam etti; "Bu belge, üst düzey parti liderliğine tavsiyelerde bulunanların hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor. En sıkı kontroller altında bile bu silahlar son derece tehlikelidir." Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.


DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SIZINTI İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti. DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

# koronavirüs

10 May 2021 - 09:36 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Murat - Aklıma gelen bir Laz fıkrası var; Temel kahvede otururken jandarma gelmiş, arama yapacağız, kimse kıpırdamasın demiş.Temel bakmış kaçış yok,belindeki silahı çaktırmadan masanın altına bırakmış,arama yapan asker silahı görünce bizimki basmış yaygarayı; uy habu piştofi buraya kim koydi?.........Evet Koronavirüs laboratuar yapımı ve Wuhan'daki laboratuarı Amerikan desteğiyle, Amerikalılar Çinlilerle ortak kurdular.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 11:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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