Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi küle çevirdi

Olay İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bulunan 4 kişilik bir ailenin yaşadığı prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.’ye ait evde, annesinden habersiz çakmağı eline geçiren 5 yaşındaki küçük çocuk, oyun oynadığı çakmak ile eşyaları tutuşturdu. Bir anda yükselen alevleri gören anne, çocuklarını alıp evden çıkarken durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan evi söndürmek için çalışma başlattı.

Yangını görerek toplanan mahalle sakinleri ise testere ile kapısını keserek içeriye girdikleri evde söndürme çalışmasını sürdüren itfaiye ekiplerine yardım etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında prefabrik ev kullanılamaz hale gelirken, sıçrayan alevlerin tutuşturduğu yan binada ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.