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10 May 2021 - 11:15- Gündem G: 10 May 2021 - 11:29

İki mahalle birbirine bağlanıyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Serdar Mahallesi ile Barbaros Mahallesi'ni bir köprü ile daha birleştiriyor.

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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde ilçede yürütülen hizmetlerle hem gönül köprüleri hem de fiziki köprüler kuruluyor. Serdar Mahallesi Meriç Sokak ile Barbaros Mahallesi’ni birbirinden ayıran derenin üstüne yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kutu menfez köprü yapmak için çalışmalara başlayan Başiskele Belediyesi, bölge sakinlerinin ulaşım alternatifini arttırıyor. Başkan Özlü'nün de yakından takip ettiği projeyle iki mahalle birbirine bağlanacak.

Meriç Sokak'ta çalışmalara başlayan belediye ekipleri, menfez radye demiri bağlanması ve beton atımı çalışmalarını gerçekleştirdiler. 4 metre genişliğinde ve 9 metre uzunluğunda olacak olan köprü kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunacak. Böylece nüfus yoğunluğu gün geçtikçe artan ilçede yaya ve araç trafiği için alternatif bir güzergâh daha açılacak ve ulaşım kalitesi arttırılmış olacak.

10 May 2021 - 11:15 - Gündem

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