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10 May 2021 - 11:18- Gündem G: 10 May 2021 - 11:20

Büyükakın, ‘’Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız’’  

Başkan Büyükakın, 1200 kamyon deniz kumu kullanılan Altınkemer – Ereğli arasındaki sahil projesinde devam eden hummalı çalışmayı inceledi.  

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1200 kamyon deniz kumu kullanılan, mevcut iskelesi büyütülen 4 bin 980 metre uzunluğundaki Altınkemer – Ereğli arasındaki sahil projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Sahil düzenleme projesini yerinde denetleyen, Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinden detaylı bilgi alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “5100 metre bisiklet ve yürüyüş yolu yapımının yanı sıra aydınlatmasıyla Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız. Vatandaşlarımız 1200 kamyon deniz kumu ile takviye ettiğimiz Ereğli Sahilinin keyfini de çıkartacak” dedi.

 

BİN İKİ YÜZ KAMYON DENİZ KUMU KULLANILDI

On sekiz adet seyir terası, kayık çekek yerleri, çocuk oyun grupları ve tüm ihtiyaçlara dönük sosyal donatı alanlarıyla yeni bir görünüme kavuşacak Altınkemer – Ereğli arasındaki sahil projesi, İzmit Körfezi’ne yeni bir değer daha katacak. Kocaeli’nin her yerini ihya ve inşa ederek geleceğe hazırlamak için her fırsatta proje ürettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın’a, incelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete ve teknik ekipler eşlik etti. Karamürsellilerin çok seveceği yeni sahil projesinde vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Ereğli sahilimizde bin iki yüz kamyon deniz kumuyla plajımız çok daha güzel hale geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız yaklaşık beş kilometrelik sahil projemizde doyasıya eğlenecek, güzel vakit geçirecek” açıklamasını yaptı.

 

KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SAHİLDEN FAYDANILANACAK

“Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı projelerimize yansıtarak daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz” vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bir taraftan fidanları toprakla buluştururken, diğer taraftan arıtma tesislerimizi çalıştırıyor diğer bir taraftan çevreye saygılı projelerimizle kentimize hizmet ediyoruz. Vatandaşımızın bu noktada ki memnuniyeti biliyoruz. Sahillerimizi birleştirerek hemşerilerimizin kesintisiz bir şekilde sahillerden faydalanmasına gayret ediyoruz. Ereğli sahilimizde bunun güzel bir örneğidir” ifadelerini sarf etti. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, “Altınkemer - Ereğli sahil çalışmamız ilçemiz için çok kıymetlidir. Hemşerilerimiz bu bölgenin güzelleşmesi için talepleri oluyordu. Tahir Başkanımızla birlikte bu bölgemizi Karamürsel’imize yakışan bir yere dönüştürüyoruz. Kendisine bu hizmeti için bir kez daha teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

10 May 2021 - 11:18 - Gündem

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