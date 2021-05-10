Avukatlardan ’40 yaş üstü’ aşı kararına tepki! 

Koronavirüs salgına karşı aşı çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dahil ediğini duyurdu. Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir, “Biz süreç içerisinde öncelik istemiyoruz diyorduk hep. Emekçilerimiz, kargo taşıyanlar, üretimi devam ettirenler, yüzyüze öğretime geçen öğretmenlerimiz, sağlık personellerimiz vb. gruplar olmak üzere tüm vatandaşlarımız aşılansın dedik. Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı hakim, savcı, ceza infaz kurumunda çalışan personel de dahil olmak üzere toplam 2 bin 667 personelin yaşlarına bakılmaksızın aşılanması yapıldığını duyurdu. Öncelik istemiyoruz, aşıda eşitlik ve adalet istiyoruz” dedi.

“YAŞ AYRIMI DOĞRU DEĞİL”

Yaş ayrımını doğru bulmadıklarını belirten Candemir, “Hakim ve savcılarda ya da adliye personelinde yaş ayrımına gidilmedi. Bu yaş ayrımını doğru bulmuyoruz. Daha çok alanda olan genç meslektaşlarımız, CMK’yı, adli yardımı genç meslektaşlarımız sayesinde götürüyoruz. Ekonomik ve sosyal anlamda daha çok çalışması gereken genç meslektaşlarımız. Bu anlamda bu politikayı da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bir vatandaş olarak baştan itibaren bu aşılama sürecini çok doğru bir politika içerisinde yürütüldüğünü de düşünmüyorum” dedi.

“YİNE AYRIMCILIĞA NEDEN OLDU”

Kocaeli Barosu eski başkanlarından Avukat Sertif Gökçe ’40 yaş üstü’ kararına tepki göstererek, “Yargı mensuplarının yaş sınırı olmaksızın aşılandığı bir dönemde avukatlara 40 yaş üstü sınırı getirilmesi yargı mensupları arasında yine ayrımcılığa neden olmuştur. Üstelik avukatların çoğunluğu 40 yaş altı grupta ve bu yaş aralığı çalışma hayatının en aktif grubudurlar” şeklinde konuştu.

“AZIMSANAMAYACAK BİR ORAN GENÇ YAŞTA”

Kocaeli Barosu avukatlarından Ezgi Tomruk ise, “Mantık çerçevesinde bakıldığına kısıtlı miktardaki aşının, virüsün etkilerinin daha ağır ilerlediği ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğu yaş grubunda uygulanmaya başlanması elbette rasyonel görünüyor. Ancak süreç içerisinde virüsün genç yaşta pek çok insanın ölümüne sebebiyet vermiş olması, azımsanamayacak bir oranın da genç yaşta olmasına rağmen yoğun bakım tedavisi almak mecburiyetinde kalması ölümün aynı rasyonellikte yaklaşmadığını açıkça vurguluyor” dedi.

“ÖLÜM HER BİRİMİZİN YANIBAŞINDA KOL GEZİYOR”

Avukatların görmezden gelindiğini belirten Tomruk, “Bizler duruşma salonları önünde hıncahınç dolu koridorlarda beklerken ölüm sosyal mesafe tanımaksızın her birimizin yanıbaşında kol geziyor. Ancak şahsım adına asıl üzüldüğüm nokta Adalet Bakanlığı personeli için aşı önceliği tanınmışken mesaisinin büyük kısmını aynı kurum içerisinde geçiren biz avukatların görmezden gelinmesi. Varlığımızı duyurmak için her defasında ısrarlı bir başvuru ve talep sürecine ihtiyaç duyuyor olmamız virüsten daha çok korkutuyor beni” ifadelerinde bulundu.

"ÖTEKİLEŞTİRİCİ TUTUMUNUN YANSIMASI"

Kocaeli Barosu Avukatları’ndan Mehmet Nazım Gençtük ise alınan karar ile ilgili olarak, “Sınırlı da olsa avukatlara sıra gelmiş olması sevindirici ancak ne yazık ki hakimler ve savcılar ve kalem personelleri için öngörülmemiş olan bir kıstas getirilerek aşı hakkı sadece 40 yaş üstü avukatlara tanınmış. Bu düzenleme, esasında iktidarın, avukatlara ve barolara karşı ötekileştirici tutumunun bir yansıması. Nitekim avukatlar adalet sisteminin ve yargılamanın en hareketli süjesidir” dedi.

"BULAŞ RİSKİMİZ FAZLA"

Bulaş risklerinin fazla olduğunu belirten Gençtürk, “Müvekkillerle görüşürüz, emniyete ifadeye gideriz, cezaevlerine gideriz, adliye koridorlarında hakim savcı değil biz avukatlar dolaşırız, dolayısıyla bulaş riskimiz fazla olduğu gibi başkalarına taşıma olasılığımızın da yüksektir. Özellikle genç meslektaşlarımızın zorunlu müdafi görevlendirmeleri kapsamında çok daha sık ve uzun süren görevlendirmelere katılmak durumunda kaldıkları gözetildiğinde kısmi aşılamanın arzulanan sonuca ulaştırmayacağı kanaatindeyim. Bir an önce tüm avukatların -hatta keşke tüm vatandaşlara- aşılama takvimine dahil edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.