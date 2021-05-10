Alınan bilgiye göre Sibel Özkan adlı kadın sabaha karşı evin yanındaki odunla giderek kendisini iple tavandaki kirişe astı. 4 çocuk annesi olan Sibel Özkan kendisinden uzun süre ses çıkmaması üzerine aramaya çıkan eşi Mustafa Özkan tarafından iple asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Özkan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
10 May 2021 - 13:58- Asayiş Güncelleme: 10 May 2021 - 14:57
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı
Körfez Kutluca Köyü Küme Evler mevkiinde 40 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın odunlukta kendini asarak yaşamına son verdi.
10 May 2021 - 13:58 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.