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10 May 2021 - 13:58- Asayiş G: 10 May 2021 - 14:57

Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı

Körfez Kutluca Köyü Küme Evler mevkiinde 40 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın odunlukta kendini asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Sibel Özkan adlı kadın sabaha karşı evin yanındaki odunla giderek kendisini iple tavandaki kirişe astı. 4 çocuk annesi olan Sibel Özkan kendisinden uzun süre ses çıkmaması üzerine aramaya çıkan eşi Mustafa Özkan tarafından iple asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Özkan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

10 May 2021 - 13:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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