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10 May 2021 - 14:01- Gündem G: 10 May 2021 - 14:03

Büyükakın, ‘’Çiftlik Caddesi Kavşağı’nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz’’  

Başkan Büyükakın, Şekerpınar gişelerden ilçe merkezine, Çayırova'dan D-100 ile Tuzla Şifa Mahallesi’ne bağlantıyı kolaylaştıracak Çiftlik Caddesi Kavşak düzenleme projesini yerinde inceledi.  

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Şekerpınar gişelerden ilçe merkezine, Çayırova'dan D-100 ile Tuzla Şifa Mahallesi’ne bağlantıyı kolaylaştıracak Çiftlik Caddesi Kavşak düzenleme projesini yerinde inceledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AKP İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemede, “Çayırova ve bölgemizin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Çiftlik Caddesi Kavşak projemiz insanımızın hayatını kolaylaştıracak. Bu projemizi inşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra trafiğe açıyoruz” dedi.

 

“HEMŞERİLERİMİZİN BİR TALEBİNİ DAHA YERİNE GETİRİYORUZ”

Kocaeli’nin geleceğine dönük üstyapı yatırımlarını hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcayan Başkan Büyükakın, kent genelindeki projeleri de yerinde görerek denetimleri sürdürüyor. Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşak düzenlemesi ile “Çiftlik Caddesi üzerinden gelen araçlar Yenimahalle, Şekerpınar Gişeler, Gebze ve Darıca yönüne erişim sağlamış olacak” diyen Başkan Büyükakın, “Bu proje için 1 Milyon 600 bin TL’lik bir bütçe ayırdık. Bu eser için Çayırovalı ve bölgemizdeki vatandaşlarımızdan çok istek geliyordu. Çok şükür hemşerilerimizin bir talebini daha yerine getiriyoruz” açıklamasını yaptı.

 

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “İlçemizin beklediği bu projeyi hayata geçiren Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak bu proje, ilçemiz açısından çok önemliydi. Tahir Başkanımız ve ekibi insanımızın taleplerine dönük çok önemli bir dokunuş yaptı. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum” ifadelerini sarf etti. AKP Çayırova ilçe Başkanı Servat Günay ise, “Tahir Başkanımız Kocaeli’nin tamamında eser üretirken, Çayırova ilçemize de çok önemli yatırımları hayata geçiriyor. Eser siyasetinin güzel örneklerinden biri olan Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşak düzenlemesi için Tahir Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

# Kocaeli, Büyükşehir, Gebze

10 May 2021 - 14:01 - Gündem

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