Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi

Olay dün 11.30 sıralarında İzmit Şahinler Köyü Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Akkuzu isimli şahıs yaklaşık 2 yıl önce kızına mesaj gönderdiğini iddia ettiği karşı komşuları olan Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu Mehmet Akkuzu’yu mahkemeye verdi. Devam eden mahkeme sebebiyle aralarında yaklaşık 2 yıldır husumet yaşadığı Akarsu çiftini, Gırgırlar mevkiinde bulunan tarlada gören Mehmet Akkuzu, Serkan Akarsu ile sözlü tartışma yaşadı.
YAN YANANTOPRAĞA VERİLDİLER
Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu pompalı tüfekle Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu’ya 5 el ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Akarsu çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından morga kaldırılan Akarsu çiftinin cenazeleri, tamamlanan işlemleri sonrasında yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi Morgundan alınarak Şahinler Köyüne götürüldü. Evli ve 6 çocuk sahibi olan Akarsu çifti, köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.