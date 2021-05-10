Akçay’ın ekibi takdiri fazlası ile hak ediyor

Ocak sonu itibariyle Kocaelispor Kulübü ülkemizin deneyimli teknik adamlarından Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı. Yeni bir oyun anlayışı ve formasyonu üzerinde çalışmalar yapan Akçay, belli bir zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Son haftalarda tempo ve pas istasyonlarında belirgin bir çıkışa sahip olduğu görülen takımda Akçay, yaklaşık 1 ay kadar önce Covid-19 hastalığına yakalandı

SÜRECİ ÇOK İYİ GÖTÜRDÜLER

Hayli zahmetli geçen bir tedavi sürecinin ardından, tam 23 gün sonra hafta arasında antrenmana katılan, ancak yorgun olduğu ve zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan Mustafa Reşit Akçay takıma moral verdi. Akçay’ın tedavi sürecinde takdiri fazlası ile alması gerekenler kuşkusuz ekibiydi. Yaklaşık 1 aylık zaman diliminde süreci çok iyi götüren teknik kadro, aldığı sorumluluğu başarı ile yerine getirmenin huzurunu yaşıyor.

ÇITAYI YÜKSELTTİLER

Yardımcı Antrenör Turgay Karslı’nın sevk ve idaresinde geçen süreçte Yardımcı Antrenör Sabahattin Akkaya, Kondisyoner Hakan Bayraktar, Kaleci Antrenörü Murat Onur Dilek ve Teknik Danışman Önder Yurtgüven, Mustafa Reşit Akçay'ın eksikliğini hissettirmedi. Tempo, mental ve teknik anlamda çıtayı artıran takım Play-Off maçları öncesi umut verdi.

EKİBİ İLE GURUR DUYUYOR

Mustafa Reşit Akçay, kendisinin olmadığı zaman diliminde görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam eden ekibi ile gurur duyuyor. Akçay’ın bir diğer teşekkürü ise yönetime, sağlık ekibine ve tesis personeline geldi. Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu üyeleri, Kulüp Doktoru Ahmet Kazım Zorlu, masörler Ali Arslan ve Hakan Küçük ve kulüp çalışanları, Akçay’ı zor günlerinde bir dakika bile yalnız bırakmadı.

SAĞLIK EKİBİ RİSK ETMEK İSTEMİYOR

Öte yandan genç kaleci antrenörü Murat Onur Dilek de, Akçay gibi sıkıntılı bir tedavi sürecini geride bıraktı. Murat Onur Dilek de Kocaelispor alt yapısında görev alan Kaleci Antrenörü Rahmi Avcı'ya kalecilerle yakından ilgilendiği için teşekkür etti. Her geçen gün direnci artan Mustafa Reşit Akçay'ın tedavisi tesislerde devam ederken, deneyimli teknik direktörün 12 Mayıs’taki Play-Off ilk maçında kulübedeki yerini alma ihtimali bulunuyor. Ancak Kulüp Doktoru Ahmet Kazım Zorlu ve sağlık ekibi Akçay’ı risk etme niyetinde değil.