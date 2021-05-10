Kemal Can: Takım olarak hazırız

Kocaelispor'un başarılı savunma oyuncularından Kemal Can Aydemir, emeklerinin karşılığını almayı çok arzuladıklarını belirtti

BİR ŞAMPİYONLUK DAHA NASİP OLUR İNŞALLAH

Takımın her anlamda hazır olduğunu belirten Kemal Can “Zonguldak karşılaşmasında aldığımız galibiyetle yükselme maçlarını oynamayı garantilemiştik. Heyecanımız yüksek,takım olarak hazırız. İnşallah buradan da takımı şampiyon yapıp emeklerimizin karşılığını alacağız. Rabbimiz bize bir şampiyonluk daha nasip eder inşallah” dedi.

AHMET ABİMİZ BRANŞ AYIRMADAN HER YERE KOŞTURURDU

Merhum gazeteci Ahmet Akay’ı unutmayan Kemal Can “Ahmet abimiz sadece Kocaelispor değil şehrin bütün takımlarının arkasından branş ayırmadan koşturan bir gazeteci büyüğümüzdü. Çok çalışkan ve disiplinliydi. Sevdiğimiz bir abimizdi, emekler, hem bizim için hem de bu şehrin sporu için çoktu. Vefatı bizleri derinden üzmüştü. Allah günahlarını affetsin, mekanını cennet eylesin” ifadelerine yer verdi.