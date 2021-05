Mesut Özdemir: Kupayı istiyoruz

Kocaelispor'un başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özdemir hedefe odaklandıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca Derincespor’dan beri yakından tanıdığı merhum gazeteci Ahmet Akay’ı da vefatının ilk yılında unutmadı.

HER SONUCA AÇIK

Yükselme maçlarının her zaman farklı skorlara gebe olduğunu ifade eden Mesut Özdemir şu şekilde konuştu: Takım olarak tamamen play-off maçlarını düşünüyoruz. Tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk kupasını Kocaeli'ye getirmek. İşimiz kolay değil tabii ki.5 maçlık zorlu bir süreç bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda Play-Off’taki rakiplerimize karşı başarılı olduk. Ancak bu tür maçlar her zaman farklı skorlara da gebedir. Her maça final gözüyle bakıp kupaya ulaşmak istiyoruz Biz iyi bir takımız ve bunun da karşılığını vereceğimize inanıyorum.

HABERİNİ ALDIĞIMDA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

Kocaelispor’da 6. sezonum onun öncesinde de Derincespor’da oynadım. O dönemden beri basında Ahmet ağabeyin adı her zaman vardı. Biz onu çok severdik, güzel bir insandı.Maçlarımızı, antrenmanlarımızı kaçırmazdı. Kocaelispor’u da çok severdi. Bu kulüp için güzel şeyler yaptığına da şahit olduk. Vefat haberini aldığımda gerçekten çok üzülmüştüm Hani ailenden birisini kaybedersiniz ya öyle bir eksiklikti. Kendisiyle birebir muhabbetimiz olmadı ama bize o yakınlığını hissettirmişti. Rabbim inşallah günahlarını affeder. Ahmet abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.