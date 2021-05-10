Beyza Kocatürk: Çok şanslıyım

Fatih Vatanspor ile Türkiye finali oynayan Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Türkiye ikincisi olan kulübünün en başarılı isimleri arasında yer alan İzmitli futbolcu Beyza Kocatürk, kulübü ile gurur duyduğunu belirtti.

EKİP RUHUMUZ VAR

Fatih Vatanspor’da çok güzel bir aile ortamı olduğunu ifade eden Beyza Kocatürk şu ifadelere yer verdi: Herkes başarıyı yakalamak ister, herkes kahraman olmak ister ama ses getirecek bir başarı elde etmek ancak “Ekip ruhuyla” olur. Ne şanslıyım ki yaş ortalaması 23 olan bir takımın bir parçası oldum, ne şanslıyım ki herkes tarafından takdir kazanmış bir takımın oyuncu gurubunda yer aldım.

İYİ Kİ KIRMIZI, İYİ Kİ SİYAH!

Evet, belki arzuladığımız hedefe ulaşamadık ama tüm Türkiye’nin kadın futbolunu tanımasında atılan büyük adımın bir parçası olmak gurur vericiydi. Turnuva boyunca bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan, her sorunumuzla ilgilenen başta Hasan Büyükdoğan başkanımız olmak üzere, emek veren, mücadele eden, karakterli duruşundan asla taviz vermeyen takım arkadaşlarımın emeğine yüreğine sağlık. İyi ki kırmızı, iyi ki siyah!