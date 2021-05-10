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10 May 2021 - 14:47- Spor G: 10 May 2021 - 14:48

Mesude Alayont’u devler istiyor
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Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nün milli yıldızlarından Mesude Alayont’a dev talip. Yeşil siyahlı kulübün başarılı futbolcusu Mesude, Turkcell Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın kıskacı altında. 

BEŞİKTAŞ OLDU GİBİ

Daha önce önemli kulüplere çok sayıda futbolcu gönderen Kocaeli Kadın Futbol Kulübü bu isimlere bir yenisini eklemek üzere.  Ofans hattının her bölgesinde oynayabilen Mesude Alayont, Beşiktaş ile temas halinde. Antalya'daki organizasyonda kusursuz futbolu ile dikkat çeken bir performans ortaya koyan Mesude’nin İstanbul ekibi ile anlaşması an meselesi.

ŞİMDİDEN 26 MİLLİ MAÇ

Henüz 2003 doğumlu olan ve 26 kez Ay Yıldızlı formayı terleten ve kariyerinde tam 81 golü bulunan Mesude’nin uzun yıllar boyunca adından söz ettireceğine kesin gözü ile bakılıyor. Beşiktaş ile Kocaeli Kadın futbol kulübü arasındaki düzeyli birlikteliğin kısa, orta ve uzun vadede iki taraf adına da yarar sağlayacağı düşünülüyor. Kadın futbolcu ihracı noktasında ülkenin en önemli kulüpleri arasında yer alan Kocaeli temsilcisi, Mesude transferi karşılığında Beşiktaş’tan birkaç futbolcuyu da takas yöntemi ile kadrosuna katabilir.
# Kocaeli, İstanbul

10 May 2021 - 14:47 - Spor

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