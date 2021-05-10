Kocaeli Kadın FK Beşiktaş’ı tebrik etti

Turkcell Kadınlar futbol 1 Ligi'ndeki temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, finalde Fatih Vatanspor’u mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan Beşiktaş tebrik etti. Kulüpten yapılan açıklamada “Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş Vodefone Kadın Futbol Takımı’nın, Antalya'da düzenlenen Turkcell Kadınlar 1.Ligi şampiyonluğunu kulübümüz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü olarak kutluyoruz. Tebrikler Beşiktaş” ifadelerine yer verildi.