Vural Yıldız’a 2 maç men ve 9 bin lira para cezası

Kocaelispor'un Zonguldak Kömürspor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında geçmemesi gereken bölgeyi terk eden ve itirazından dolayı kırmızı kart gören Futbol Şube Sorumlusu Vural Yıldız'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Yıldız'a 2 men ve toplamda da 9 bin lira para cezası verdi. Öte yandan Zonguldak kulübüne saha olayları nedeni ile 6.000, antrenör Abdülkerim Koç da hakeme yönelik aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 3000 lira da para cezasına çarptırıldı. Böylece Yıldız, Gümüşhanespor ile oynanacak olan normal sezonun son maçı ile 12 Mayıs’taki play-off çeyrek final ilk maçında kulübedeki yerini alamayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.