Emekli polis koronavirüse yenildi

İstanbul Emniyetinden emekli olan ve İzmit'te ikamet eden 2 çocuk babası polis memuru Eyüp Cankurt (58), korona virüse yakalandı. Yakalandığı virüs sonrası fenalaşan Cankurt, fenalaşarak hayatını kaybetti. Cankurt'un cenazesi Derince Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından yakınların gözyaşları ile Çınarlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.