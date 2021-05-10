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10 May 2021 - 15:44- Gündem G: 10 May 2021 - 15:45

SEDAŞ’tan “Engelsiz Çağrı Merkezi” hizmeti

SEDAŞ, iletişimde engelleri kaldıran önemli bir adım attı. 10 Mayıs Engelliler Haftası itibarıyla, işitme engelli bireyler için çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet alabilme imkânı başladı.
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Mart ayında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de işitme engelli vatandaş sayısı 179 bin 867. İşitme engeli bulunan yurttaşların, kamusal hizmetlerden yararlanabilme olanaklarının artırılması önem taşıyor. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’ de hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), bu konuda elektrik dağıtım sektöründe örnek olacak bir adım attı.   

Çağrı merkezinde işaret dili seçeneği

20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye hizmet veren SEDAŞ, “Engelsiz İletişim” dönemini başlattı. 186 telefon numaralı SEDAŞ çağrı merkezinde, işaret diliyle iletişim hizmeti de ilave edildi. 10 Mayıs Engelliler Haftası’nın ilk günü itibarıyla, işaret dili uzmanı bir müşteri temsilcisi çağrı merkezinde göreve başladı.

Görüşmeler görüntülü yapılacak

“Engelsiz Çağrı Merkezi” hizmeti kapsamında, işitme engelli vatandaşlar SEDAŞ web sitesindeki “Engelsiz İletişim için tıklayın” ikonu üzerinden gerekli bilgileri doldurup çağrı merkezinde işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanacaklar. Görüntülü yapılacak görüşme sayesinde işitme engelli bireyler talep ve şikayetlerini işaret diliyle aktarabilecek ve çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanabilecekler.

# Kocaeli

10 May 2021 - 15:44 - Gündem

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