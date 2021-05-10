Olay Kartepe Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Pirelli lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın yemekhane bölümünün çatı kısmında, elektrik panosu aniden alev aldı. Durumu gören fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın esnasında dumandan etkilenen bir fabrika işçisi ise olay yerine gelen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi
Kartepe'de bulunan Pirelli lastik fabrikasın yemekhane çatısında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Olay Kartepe Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Pirelli lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın yemekhane bölümünün çatı kısmında, elektrik panosu aniden alev aldı. Durumu gören fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.