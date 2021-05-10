Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 May 2021 - 16:56- Gündem G: 10 May 2021 - 16:57

GKD hızlı başladı

Genç Kocaelililer Derneği (GKD) Kongre sonrası yaptığı çalışmalar ile adından söz ettirmeye başladı. Derneğin çiçeği burnunda Başkanı Sinem Uçan, bir aylık süreci gazetemize değerlendirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Genç Kocaelililer Derneği 20. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Nisan ayında yapılmıştı. Kongrede yeniden aday olmayan mevcut başkan Umut Ongül’ün yerine Öğretmen Sinem Uçan, Genç Kocaelilier Derneğinin yeni başkanı seçilmişti. Görevde birinci ayını dolduran Uçan, gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Kongre sonrası tam kapanma ve yasaklara rağmen çalışmalarına ara vermeyen derneğin kentimizde 300 üyesi bulunuyor.

EVDE DE OLSAK VERİMLİ GEÇİRDİK”

Pandemi döneminde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Sinem Uçan, ekiplerinin çok olduğunu belirterek, “Çok güzel fikirleri olan arkadaşlarımız var. Kendi aramızda planlamalar yaptık. Ziyaretlerimiz olacak, pandemi nedeni ile ziyaretleri askıya aldık. Kongremizde katılan kişilere iadei ziyaret yapacağız daha sonra proje bazlı ziyaretlerimiz olacak. Pandemi ve Ramazan ayı nedeni ile ramazan kolisi çalışmamız oldu. Birinci ayımızı evde de olsak verimli bir şekilde geçirdik” ifadelerini kullandı.

TOPLANTILAR ONLİNE DEVAM EDİYOR”

Yönetimi ile aralarında uyum sağlayıp sağlayamadığı sorusunu yanıtlayan Başkan Uçan, “Bütün arkadaşlar birinin yeni tanıyor hemen adapte olduk. Hepsi kendi alanında başarılı insanlar. Avukatımız da muhtarımız da sporcumuz da var yönetimde hepsinden ayrı ayrı projeler çıkıyor hızlı hızlı hayta geçirmeye çalışıyoruz. Her hafta toplantı yapıyoruz ilk toplantılarımız yüz yüze şeklinde oldu sonraki toplantıları ise online toplantı şeklinde yaptık. Toplantılar sonrası aldığımız yardım kampanyalarını gerçekleştirdik ve kapanma öncesi ziyaretler yaptık” dedi.

GERÇEK BİR AFET EĞİTİMİ PLANLIYORUZ”

Derneğin önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı projelerden bahseden Uçan, “Kongrede de konuşmuştum. Kafamda olan projeler vardı. Pandemi döneminde gençlerin evde olması bizi zorluyor doğa ile iç içe olunabilecek projelerimiz var. Deprem bilinci ile ilgili kafamızda projeler var. Her mahallede deprem gönüllü eğitimi olmasını planlıyoruz. İlk yardım dersini birçok insan alıyor ama gerçek bir afet eğitimi yapmayı planlıyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde yaşıyoruz. Üniversitemiz var onlar ile birlikte akademik bir çalışma olabilir Z kuşağı önemli bir kuşak onların üzerinde çalışmak istiyoruz. Avrupa Birliği projemiz var onu hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

# yardım

10 May 2021 - 16:56 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türkiye’de işsizlik  4 milyon 236 bine yükseldi mask
Türkiye’de işsizlik  4 milyon 236 bine yükseldi
SEDAŞ’tan “Engelsiz Çağrı Merkezi” hizmeti mask
SEDAŞ’tan “Engelsiz Çağrı Merkezi” hizmeti
İzmit Belediyesinden tam  kapanmada tam temizlik  mask
İzmit Belediyesinden tam  kapanmada tam temizlik 
Büyükakın, ‘’Çiftlik Caddesi Kavşağı’nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz’’   mask
Büyükakın, ‘’Çiftlik Caddesi Kavşağı’nı bayramdan sonra trafiğe açıyoruz’’  
İzmit’in parklarındaki ağaçlar bu yıl ilk meyvelerini verecek mask
İzmit’in parklarındaki ağaçlar bu yıl ilk meyvelerini verecek
İzmit Belediyesi, Covid-19  aşı desteğini sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi, Covid-19  aşı desteğini sürdürüyor
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! mask
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

GALERİ

Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL