GKD hızlı başladı

Genç Kocaelililer Derneği 20. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Nisan ayında yapılmıştı. Kongrede yeniden aday olmayan mevcut başkan Umut Ongül’ün yerine Öğretmen Sinem Uçan, Genç Kocaelilier Derneğinin yeni başkanı seçilmişti. Görevde birinci ayını dolduran Uçan, gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Kongre sonrası tam kapanma ve yasaklara rağmen çalışmalarına ara vermeyen derneğin kentimizde 300 üyesi bulunuyor.

“EVDE DE OLSAK VERİMLİ GEÇİRDİK”

Pandemi döneminde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Sinem Uçan, ekiplerinin çok olduğunu belirterek, “Çok güzel fikirleri olan arkadaşlarımız var. Kendi aramızda planlamalar yaptık. Ziyaretlerimiz olacak, pandemi nedeni ile ziyaretleri askıya aldık. Kongremizde katılan kişilere iadei ziyaret yapacağız daha sonra proje bazlı ziyaretlerimiz olacak. Pandemi ve Ramazan ayı nedeni ile ramazan kolisi çalışmamız oldu. Birinci ayımızı evde de olsak verimli bir şekilde geçirdik” ifadelerini kullandı.

“TOPLANTILAR ONLİNE DEVAM EDİYOR”

Yönetimi ile aralarında uyum sağlayıp sağlayamadığı sorusunu yanıtlayan Başkan Uçan, “Bütün arkadaşlar birinin yeni tanıyor hemen adapte olduk. Hepsi kendi alanında başarılı insanlar. Avukatımız da muhtarımız da sporcumuz da var yönetimde hepsinden ayrı ayrı projeler çıkıyor hızlı hızlı hayta geçirmeye çalışıyoruz. Her hafta toplantı yapıyoruz ilk toplantılarımız yüz yüze şeklinde oldu sonraki toplantıları ise online toplantı şeklinde yaptık. Toplantılar sonrası aldığımız yardım kampanyalarını gerçekleştirdik ve kapanma öncesi ziyaretler yaptık” dedi.

“GERÇEK BİR AFET EĞİTİMİ PLANLIYORUZ”

Derneğin önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı projelerden bahseden Uçan, “Kongrede de konuşmuştum. Kafamda olan projeler vardı. Pandemi döneminde gençlerin evde olması bizi zorluyor doğa ile iç içe olunabilecek projelerimiz var. Deprem bilinci ile ilgili kafamızda projeler var. Her mahallede deprem gönüllü eğitimi olmasını planlıyoruz. İlk yardım dersini birçok insan alıyor ama gerçek bir afet eğitimi yapmayı planlıyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde yaşıyoruz. Üniversitemiz var onlar ile birlikte akademik bir çalışma olabilir Z kuşağı önemli bir kuşak onların üzerinde çalışmak istiyoruz. Avrupa Birliği projemiz var onu hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.