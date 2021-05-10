Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Test sayısında düşüş gözlenen tabloya göre bugün 213 bin 863 test yapıldı. Semptom gösteren bin 734 kişiyle birlikte toplam 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

282 KİŞİYİ CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Tabloya göre son 24 saatte 282 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 43 bin 311’e yükseldi. Bugün iyileşen 26 bin 953 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 743 bin 871’e yükseldi.

HASTALARDA ZATÜRRE ORANI ARTTI

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 983 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.