Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 May 2021 - 20:30- Eğitim G: 10 May 2021 - 20:39

Haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'deki son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kocaeli'de 297,76 oldu
mask

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesine yer verdi.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü. Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.

KOCAELİ'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kocaeli'de 24-30 Nisan tarihleri arasında 100 binde vaka sayısında 242,34 azalış yaşanarak 437,65'e düşmüştü. Koca'nın açıkladığı verilere göre; 1-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'deki her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 139,89 düşüşle 437,65'den 297,76'ya düştü.

# İstanbul, covid-19, Kocaeli

10 May 2021 - 20:30 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Proje mask
Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Proje
“Bilnet Liselerinden emekli yük hayvanlarına destek” mask
“Bilnet Liselerinden emekli yük hayvanlarına destek”
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi mask
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi
Bakan açıkladı! ‘HEY saatleri’ uygulaması geliyor mask
Bakan açıkladı! ‘HEY saatleri’ uygulaması geliyor
MEB resmen duyurdu! Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar mask
MEB resmen duyurdu! Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda Bilişim Haftasın’da “Kodlama günü” mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda Bilişim Haftasın’da “Kodlama günü”
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! mask
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

GALERİ

Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL