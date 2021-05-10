Haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'deki son durum

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesine yer verdi.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü. Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.

KOCAELİ'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kocaeli'de 24-30 Nisan tarihleri arasında 100 binde vaka sayısında 242,34 azalış yaşanarak 437,65'e düşmüştü. Koca'nın açıkladığı verilere göre; 1-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'deki her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 139,89 düşüşle 437,65'den 297,76'ya düştü.