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10 May 2021 - 20:41- Asayiş G: 10 May 2021 - 20:42

Evi kumarhaneye çeviren 8 kişiye polis baskını

İzmit’te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde,  sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir ikamette kumar oynayan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit’te bir ikamette kumar oynandığında dair elde edilen bilgiler doğrultusunda,  İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tespit edilen adrese yapılan baskında sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişi kumar oynarken yakalandı. Yakalanan şahıslara koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari ceza uygulandı. Ayrıca masa üzerinde bulunan paralara ve oyun kağıtlarına da el konuldu. Ev sahibi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. 
# İzmit, koronavirüs

10 May 2021 - 20:41 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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