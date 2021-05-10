Aranan hırsız polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu hırsızlık suçundan tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan H.A. (20) Dilovası’nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.