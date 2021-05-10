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10 May 2021 - 20:42- Gündem G: 10 May 2021 - 20:44

Aranan hırsız polise yakalandı

Kocaeli’de işlemiş olduğu hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu hırsızlık suçundan tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan H.A. (20) Dilovası’nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli

10 May 2021 - 20:42 - Gündem

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