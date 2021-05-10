10 May 2021 - 20:43- Gündem Güncelleme: 10 May 2021 - 20:44
İzmit Belediyesi sebze bahçesi, fide ekimine hazırlandı
Belediyeden destek alan ailelere mahsulü ücretsiz olarak dağıtılan İzmit Belediyesi Durhasan Mahallesi Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebzelerin ekimi için 5 dönümlük alanda toprak havalandırma, sulama ve düzleme çalışması yapıldı
Toprağın kıymetini bilen, üreticiyi ve temel besin maddelerini temin etmekte zorluk çeken aileleri desteklemek için tarımsal faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi’nde bulunan Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki 5 dönümlük araziyi yazlık sebze ekimi için hazırladı. Toprağı sürerek havalandırma işlemlerini yapan ve damla sulama yöntemiyle toprağı suyla buluşturan İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan domates, salatalık, biber, patlıcan ve kabak fide ekimi için hazırlıklarını tamamladı.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiği günden beri dar gelirli ailelere ulaşabilmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gerçekleştirdiği projelerinden biri olan Durhasan Mahallesi Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yaz-kış ekimler devam ediyor. İzmit Belediyesinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu alandan elde edilecek mahsullerle geçtiğimiz senede olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahipleri yararlanacak. Belediyeden destek alan İzmitli ailelere ücretsiz olarak ulaştırılacak olan sebzeler için hazırlıklar tamamlandı.
Satılık dubleks daire
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...0538 094 41 95
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.