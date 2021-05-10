10 May 2021 - 20:43- Gündem

İzmit Belediyesi sebze bahçesi, fide ekimine hazırlandı

Belediyeden destek alan ailelere mahsulü ücretsiz olarak dağıtılan İzmit Belediyesi Durhasan Mahallesi Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebzelerin ekimi için 5 dönümlük alanda toprak havalandırma, sulama ve düzleme çalışması yapıldı