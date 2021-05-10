10 May 2021 - 20:44- Gündem Güncelleme: 10 May 2021 - 20:45
İzmit Belediyesi can dostlarımızı aşılamaya devam ediyor
Sokak hayvanlarının aşı ve bakımlarını doğal yaşam alanlarında gerçekleştiren İzmit Belediyesi, mobil tedavi aracı Patibüs ile Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’ndeki köpeklerin aşı ve tedavilerini de gerçekleştirdi
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki dostlarımıza uyguladığı yerinde tedavi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsalda ve kent merkezinde periyodik olarak bakım ve aşılama hizmetini sürdüren ekipler, son olarak Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’ndeki köpeklerin kuduz aşılarını yaparak parazit bakımlarını gerçekleştirdi. Ekipler, bakıma ihtiyaç duyan minik dostlarımızla da yakından ilgilenerek tedavilerini yaptı.
Çalışmaları yakından takip eden Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, “Gerçekten güzel bir uygulama. Köpeklerimizi aşılıyoruz. Mahallemizde köpeklerden korkanlar var. Onlardan korkan vatandaşlarımıza ‘İzmit Belediyemiz köpeklerimizin aşılamasını yapıyor’ diyoruz. O zaman içleri rahatlıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim. Daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Biz her zaman mahalle olarak Fatma Başkan’ımızın yanındayız” dedi.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.