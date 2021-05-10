İzmit Belediyesi can dostlarımızı aşılamaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki dostlarımıza uyguladığı yerinde tedavi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsalda ve kent merkezinde periyodik olarak bakım ve aşılama hizmetini sürdüren ekipler, son olarak Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’ndeki köpeklerin kuduz aşılarını yaparak parazit bakımlarını gerçekleştirdi. Ekipler, bakıma ihtiyaç duyan minik dostlarımızla da yakından ilgilenerek tedavilerini yaptı.

BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Çalışmaları yakından takip eden Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, “Gerçekten güzel bir uygulama. Köpeklerimizi aşılıyoruz. Mahallemizde köpeklerden korkanlar var. Onlardan korkan vatandaşlarımıza ‘İzmit Belediyemiz köpeklerimizin aşılamasını yapıyor’ diyoruz. O zaman içleri rahatlıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim. Daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Biz her zaman mahalle olarak Fatma Başkan’ımızın yanındayız” dedi.