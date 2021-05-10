Metin Peken: Gölcükspor tektir, yerine kimse geçemez!

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Değirmenderespor’un deneyimli teknik direktörü Metin Peken sorularımızı yanıtladı. Peken merak edilen her konuya son derece samimi cevaplar vererek açıklık getirdi. Peken’in Değirmenderespor’un, Gölcükspor’un yerine geçebileceği ile ilgili oluşan algı ile ilgili yorumu da hayli dikkat çekiciydi.

HAYRET EDİYORUM

Bu sezon ilimizi BAL’da temsil edecek olan takımlarımızdan Değirmenderespor’da başarılı teknik direktör Metin Peken güzel bir söyleşi gerçekleştirdik, merak edilen sorular karşısında Peken’den net cevaplar aldık. Sözlerine BAL takvimi hakkındaki düşüncesi ile başlayan Metin Peken şu ifadelere yer verdi. Bazı şeylere hayret ediyorum. Bir ligin oynatılıp oynatılmaması ile ilgili 3-4 kez tarih neden değiştiriliyor aklım sırrım ermiyor.

TEST KONUSU TFF İÇİN ÇEREZ

İsyan etmek istiyorum, nereye ederim diyorum. TFF’nin net bir tarih vermemesi, ligi önce oynatmaması, sonra –Tamam- demesi enteresan. Çok çaba verdik. Bu kadar gayret etmek zayi olamaz, olmayacaktır da. Test konusu TFF için sorun olmamalı. 2 sponsor bulacaklar ve bu işi çözecekler. Sponsora da gerek olduğunu sanmıyorum. Süper Lig’deki bir takımın tek galibiyetine 3 milyon lira verilirken BAL’ın test masrafları federasyon için çerezden ibarettir.

HİÇ Mİ ÇALIŞMAZSINIZ

2020 Mart’ın 13’ünde hayat durdu. Ancak sen aylarca hiç mi statü oluşturamazsın. Kaç kez karar değiştirdin. Geçen sezon ligi eylül ekim gibi başlatırlar diye düşündüm. Hatta diğer amatörler için de bir şeyler yapılabilir diye umutlandım. Ancak herkes evine kapandı, amatörler kilitlendi. Ama federasyondaki görevliler doğru düzgün çalışma yapmadı. Değirmenderespor olarak bu sezonki çalışmalarımıza 2021 Mart’ta başladık. Çok karışık çalıştık. Planlama yaparken zorlandık açıkçası.

YA ERKEN YA DA GEÇ

Bu saatten sonra kalkıp “Bu sezon ligleri oynatmıyoruz” deme şanslarının kalmadığını düşünüyorum. Neticesinde Türkiye Kupası finalinde stadın 3’te 1’lik kısmı açılacak. İnşallah vakalar düşmeye de devam edecek. Ali Düşmez’in -oynatmak istiyoruz- ifadesi de hafızalarda taze. Sıcak hava tabi ki etken olabilir. Suni çim daha da sıkıntılı olacak. Sağlık her şeyden önemli. Bu nedenle maçların ya erken 10-11 gibi ya da akşam 17-18 gibi saatlerde başlaması çok daha iyi olacaktır.

MALİYETSİZ BİR TAKIMIZ, SEÇİCİ DAVRANIYORUZ

Değirmenderespor olarak işler yolunda ilerliyor. Geçen sezondan beri Adem abi ile birlikte kulüp belirgin bir çıkış yaşadı. Öncesindeki 3-4 yıllık süreçte de çok güzel işler yapılmış. Biz takımı biraz daha düzenli bir disiplinli bir duruma eriştirmeye çalışıyoruz. Yönetimimiz çok özverili. Kaynak noktasında kısıtlıyız. Az bütçe ile en seçici ve doğru hamleleri yapmaya gayret ediyoruz.

GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUZ

Takımda, Emre Kürküt dışındaki herkes bu şehirden. Aslıda Emre de bizim çocuğumuz. Fazla maliyetli olmayan bir ekibiz. Ligi bilen bir antrenör değilim. Ama futbolun dili ortak sonuçta. İl dışında Bursa ve Sakarya takımları ile hazırlık maçları yaptık, seviyeyi gördük, oyunumuzun karşılığını görmek istedik. Gelişmeye devam ediyoruz.

DAHA İYİSİ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ

Grubumuzda ilimizden Arslanbey ve Gebze, Bursa’dan Nilüferspor, Bahçelievler ve Görükle takımları var. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Maliyetli rakiplerimiz var ancak para bazen çok önemli olmuyor. Değirmenderespor için BAL iyi bir seviye. Daha iyisi için uğraşacağız. Yani burada yetinmek istemiyorum.

ALİ YILDIRIM BAŞKANA TEŞEKKÜRLER

Takım ruhu içinde başarmak istiyoruz. Açıkçası yarışmak istiyorum. Hayal ettik. Umarız bu hayalimizi gerçekleştiririz. Tesislerimizden çok memnunuz. Bu konuda Gölcük Belediyesi Spor Dairesi’nin de çok önemli bir çabası var. Ali Yıldırım Sezer başkanımıza ve spor ekibinde de sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum.

ADEM ABİYİ TAKLA ATTIRDI

Gölcükspor’un küme düşmesi, ömrünün 3’te 2’sini bu kulüp için geçiren bende çok derin bir yara bıraktı. 2011-12 sezonuydu. Remzi hocadan (Demirer) sonra takımın başına geldim. 4 maç 10 puan topladık. Adem abi, sanıyorum Yozgat maçıydı, o maçın ardından sevincinden koskoca adam takla attı. 2013’te Ogün hocadan (Temizkanoğlu) sonra geldim. Vanspor’u, Ankara Demir’i yendik. Zor ve zahmetli geçen günlerin ardından ligde kaldık.

UÇAĞI DÜŞÜNECEK HALİM YOKTU

Uçaktan çekinirim. Uzak deplasmanlar için ilaç içer o şekilde uçağa binerim. Ligde kaldığımız sezon döneceğimiz deplasmanda “Ağzımdan şu cümle çıktı. Uçak düşer kalkar, Gölcükspor’dan Metinler gider diğer metinler bu kulübe gelir. Ancak Gölcükspor her zaman kalır…” O kadar rahatlamıştım yani. Uçağı düşünecek halim yoktu.

SEZON BAŞINDA ENDİŞELERİMİZ VARDI

Adem abiye takla attıran, bana en büyük korkusuna unutturan Gölcükspor bizim için çok önemli bir değer. Kısacası Gölcükspor benim ben! Geçmişte bu kulüp için çok büyük emekler verildi. Bu sezon öncesindeki hazırlık maçlarında yanlış bilmiyorsam sadece Kocaelispor’a 1 gol attılar. Kadro çok yetersizdi. Endişelerimiz vardı.

ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR DA…

Covid Gölcükspor’u çok kötü etkiledi, devre arasında alınan önemli futbolculardan Aybars sakatlandı, yine 2-3 sakatlık daha yaşandı, son haftalarda Veli’nin de sezonu kapatması takıma darbe vurdu. Yönetimsel anlamda hatalar olmuştur muhakkak ama ben buna yorum getirmeyeceğim. Ancak bazı şeyler göz göre göre –geliyorum- dedi. Olmadı, küme düştü. Çok üzgünüm. Hani bazen çok şey anlatmak isterseniz de her şey boğazınızda kalır ya, benimki de o hesap.

KOCAELİ BİRLİK, KOCAELİSPOR’UN YERİNE GEÇEBİLİR MİYDİ?

5 yıl Trabzonspor, 1 yıl da Kocaelispor PAF’ta futbol oynadım. Dediğim gibi Gölcükspor hayatımın 3’te 2’sinde vardı. 1.5 yıldır da Değirmenderespor’dayım. Bu kulübün Gölcükspor’un yerine geçeceğine dair şeylerin üretilmesi rahatsızlık veriyor. Gölcükspor 1 tane, yerine kimse geçemez, geçmeye cüret dahi edemez. Kocaeli Birlikspor, Kocaelispor’un yerine geçebilir miydi? Şehir bunu kabul eder miydi? İşte Gölcüklüler de biz de bunu asla kabul etmeyiz.