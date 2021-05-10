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10 May 2021 - 22:40- Spor G: 10 May 2021 - 22:42

3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
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Körfez Buz Sporları Kulübü Yöneticisi, İSU’da mühendis olan Devrim Demir’in eşi, bir birinden başarılı üç buz sporları sporcusu Asrın Su Demir, Asya Su Demir ve Akın Demir’in anneleri Lütfiye Demir geçirdiği beyin kanaması nedeni ile 44 yaşında vefat etti.

BİR HAFTADIR YOĞUN BAKIMDAYDI

İlimizde buz sporları üzerine hizmet veren Körfez Buz Sporları Kulübü’nün yöneticilerinden Devrim Demir’in eşi Lütfiye Demir yaklaşık bir hafta önce Kandıra’da beyin kanaması geçirmişti. Önce İzmit’e getirilen Lütfiye Demir ardından İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılmıştı. Lütfiye Demir tedaviye olumlu yanıt veremedi ve 7 günlük bir sürecin ardından henüz 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÇOK BÜYÜK ACI

Bir birinden başarılı 3 sporcu annesi olan Lütfiye Demir gözyaşlarıyla Kandıra Karaağaç Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Lütfiye Demir’in eşi Devrim Demir taziyeleri kabul ederken çok zor anlar geçirdi. Lütfiye Demir’in çocukları Senkronize Milli Takım sporcusu, aynı zamanda hız pateni sporcusu Asrın Su Demir, Asya Su Demir ve Akın Demir, annelerinin vefatı ile çok derin bir acı yaşadı. Gazetemiz olarak merhume Lütfiye Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.

# İzmit, İstanbul, Körfez

10 May 2021 - 22:40 - Spor

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