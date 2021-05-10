Halkevi binası için restorasyon kararı çıktı

Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisli olan İzmit Halkevi binasının zaman içerisinde bariz bir şekilde yıpranması nedeniyle binanın günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan ancak çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen çalışmalar, Vali Seddar Yavuz’un 26 Kasım 2020 günü yaptığı ziyaret sonrasında verdiği talimatlarla hızlı bir şekilde yeniden başlatıldı.

Vali Yavuz'un talimatları doğrultusunda zaman kaybedilmeksizin bina boşaltılarak Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na teslim edildi. Sonrasında Gebze Teknik Üniversitesi ile binada gelişen son durumların incelenmesi ve mevcut projelerin yeniden gözden geçirilmesi konusunda 8 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Gebze Teknik Üniversitesi binanın deprem performansının incelenmesi, güçlendirmeye yönelik öneriler ve teknik değerlendirmelerin yapılması amacıyla binayı yapısal ve geoteknik olarak değerlendirme çalışmalarına başladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş ve çalışmayı yapan üniversitenin öğretim üyeleri 10 Mayıs 2021 günü Vali Seddar Yavuz’a sunum yaparak çalışmalar ve düzenlenen rapor hakkında bilgilendirme yaptı.

İzmit Halkevi binasının mevcut haliyle çok kapsamlı güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadan restore edilebileceği anlaşılan bilgilendirmelerin sonunda Vali Seddar Yavuz, Gebze Teknik Üniversitesi’nin çalışmasında ulaştığı sonuçlara ve düzenlenen rapora göre mevcut güçlendirme ve restorasyon projesinin revizyonunun tamamlanarak restorasyon işine başlanması ve Halkevi binasının bir an önce Kocaelili vatandaşların kullanımına açılması talimatını verdi.