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10 May 2021 - 23:25- Spor G: 10 May 2021 - 23:27

Şampiyonluk primi belli oldu
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Kocaelispor’da şampiyonluk primi belli oldu. Engin Koyun başkanlığındaki yönetim kurulu bu primi 2.5 milyon olarak belirledi. Öte yandan yeşil siyahlıların son oynadığı ve 5-0 kazandığı Gümüşhanespor maçının primleri hesaplara yatırılırken, şu ana kadar yüzde 30’unun ödendiği maç başlarının kalan yüzde 70’lik kısmı da hesaplara yattı. Böylece teknik kadro ve futbolculara toplamda 3 milyon 60 bin liralık bir ödeme yapılmış oldu.

10 May 2021 - 23:25 - Spor

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