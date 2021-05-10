Kocaelispor’da şampiyonluk primi belli oldu. Engin Koyun başkanlığındaki yönetim kurulu bu primi 2.5 milyon olarak belirledi. Öte yandan yeşil siyahlıların son oynadığı ve 5-0 kazandığı Gümüşhanespor maçının primleri hesaplara yatırılırken, şu ana kadar yüzde 30’unun ödendiği maç başlarının kalan yüzde 70’lik kısmı da hesaplara yattı. Böylece teknik kadro ve futbolculara toplamda 3 milyon 60 bin liralık bir ödeme yapılmış oldu.