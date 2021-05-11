Ve büyük heyecan geldi çattı!

Kocaelispor'da play-off heyecanı geldi çattı. İlk rakip Ankara Demirspor. TCDD Ankara Demirspor tesislerinde oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi İzmir'den Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Turun ikinci maçı pazar günü Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

5’TE 5 YAPALIM

Lig Beyaz Grup’ta normal sezonu 36 maç sonunda 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, sezonu 4. sırada bitiren Ankara Demirspor ile Play-Off çeyrek finalinde eşleşti. Bu sezon Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü ve Ankaragücü’nü, ligde ise Hacettepe ve Ankara Demirspor’u Başkent’te deviren Kocaelispor, Ankara’daki beşinci maçından da galibiyet ayrılmak istiyor.

AVANTAJLI SKORLA DÖNELİM

İki maçlık bir tur olması nedeni ile ilk maçta biraz daha temkinli olacağı tahmin edilen Kocaelispor'da kadroda her hangi bir revizyona gitmeyeceği tahmin ediliyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da Ankara'ya gideceği ve kulübedeki yerini alacağı düşünülürken, yeşil siyahlarda hedef pazar günkü ikinci maçta İzmit'e avantajlı skorla dönmek. Kocaelispor’da eksik futbolcu bulunmuyor. Misli.com’dan canlı olarak verilecek maç esnasında hava sıcaklığı yaklaşık 26 derece olacak.