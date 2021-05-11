Muammer Çelik: Sıra teknik kadro ve futbolcularda

Kocaelispor tarihinin kader adamlarından, yeşil siyahlı kulübünün kapısına kilit vurulduğu süreçte çok büyük fedakarlıklar yaparak kulübü uçurumu kenarından çekip alan, hiç kimsenin “Yapamaz, başaramaz” dediğinde transfer yasağını kaldırarak mucizeye imza atan eski başkanlardan Muammer Çelik, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun ve yönetiminin Play-Off maçları öncesi gereğini yaptığını belirtti. Çelik kısa ve öz değerlendirmesinde “Kocaelispor başkanı ve yönetimi gereğini en iyi şekilde yapmıştır. Şimdi sıra teknik kadro ve futbolcu kardeşlerimde. 28 Mayıs 2021’de o kupa Kocaeli’ye gelecek. Zafer inanlarındır!” diyerek takıma olan inancını ortaya koydu.