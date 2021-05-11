Muammer Çelik: Sıra teknik kadro ve futbolcularda

Kocaelispor tarihinin kader adamlarından, yeşil siyahlı kulübünün kapısına kilit vurulduğu süreçte çok büyük fedakarlıklar yaparak kulübü uçurumu kenarından çekip alan, hiç kimsenin “Yapamaz, başaramaz” dediğinde transfer yasağını kaldırarak mucizeye imza atan eski başkanlardan Muammer Çelik, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun ve yönetiminin Play-Off maçları öncesi gereğini yaptığını belirtti. Çelik kısa ve öz değerlendirmesinde “Kocaelispor başkanı ve yönetimi gereğini en iyi şekilde yapmıştır. Şimdi sıra teknik kadro ve futbolcu kardeşlerimde. 28 Mayıs 2021’de o kupa Kocaeli’ye gelecek. Zafer inanlarındır!” diyerek takıma olan inancını ortaya koydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.