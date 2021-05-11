Faruk Mamik: Ankara’yı eleriz

Kocaelispor Kulübü yöneticilerinden iş insanı Faruk Mamik, Kocaeli şehrinin Kocaelispor etrafında kenetlendiğini belirtti.

SIKI BİR TUR OLACAK

Engin Koyun’un resmi olarak başkanlığı devraldığı genel kurulda yönetim kurulu listesine giren ilimiz iş insanlarından Faruk Mamik, Play-Off maçları öncesi Kocaelispor'a başarı temennisinde bulundu. Faruk Mamik şehrin Kocaelispor etrafında kenetlendiğini ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: Hayırlısıyla sezonu üçüncü sırada tamamladık. Hatanın telafisinin olmadığı maçlara çıkıyoruz. Ankara Demirspor ile iki sıkı maç yapacağız.

BU KADRO ÜST LİGE ÇIKABİLECEK DÜZEYDE

Rakibimize tabii ki saygımız var ancak gerek kadro kalitesi, gerekse de son haftalardaki oyun performansının artmasından ötürü Kocaelispor'un Ankara Demirspor’u eleyebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Tabii ki işimiz bununla da bitmeyecek. Şehir olarak Kocaelispor etrafında bir kenetlenme söz konusu. Hepimizin duaları Kocaelispor için. Takımımıza çok güveniyorum. Kulübümüzün mevcut teknik kadro ve oyuncu grubu kalitesi ile üst lige yükselecek güçte olduğuna tüm samimiyetimle inanıyorum.