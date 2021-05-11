Bilgili Kültür Okulları’ndan spora destek devam ediyor

İlimizin marka eğitim kurumlarından Kocaeli Bilgili Kültür Okulları ile yine şehrin ve ülkenin cimnastik branşında öncü kulüplerinden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü önemli bir anlaşmaya imza attı.

ÖRNEK OLACAK

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik kulübü 4 yıl önce Türkiye genelinde bir ilk olarak ortaöğretim (ilkokul,ortaokul ve lise) kurumlarını kapsayan ve Türk sporuna örnek olacak önemli detayların yer aldığı Avrupa kulüpleri şartlarında geliştirdiği spor-eğitim bursları ve yönetim projesine Kocaeli Bilgili Kültür Okullarıyla devam edecek.

BURS İMKANI

Kurumlar arasında yapılan anlaşmayı Kulüp Başkanı Tolga Havuç ve Kocaeli Bilgili Kültür Okulları Genel Koordinatörü Ahmet Yakın imzaladılar. Anlaşma gereği, Bilgili Kültür Okulları kulübün başarılı sporcularına yine kulüp tarafından belirlenen isimlere %20 ile %100 arası burslar verecek. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Başkan Havuç “Projenin detayları ile ilgili detaylı basın toplantısı düzenlenecektir, okul yönetimimize bizlere sağladığı imkanlar doğrultusunda teşekkür ediyoruz” dedi…

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