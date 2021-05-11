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11 May 2021 - 09:25- Spor G: 11 May 2021 - 09:27

Tahir Babaoğlu: Tecrübemiz ile işi bitireceğiz
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Kocaelispor’un golcü futbolcularından Tahir Babaoğlu eski takımı Ankara Demirspor karşısında turu geçen tarafın kendileri olacağına inandığını ifade etti.

BİZE YAKIŞAN BUYDU

Gümüşhane ekibinin bizim maçın sonucuna göre düşme durumu vardı. Her zaman onurumuz için oynadık. Bir de milletine ağzına laf vermemek adına farklı bir galibiyet elde ettik. Bize yakışan da buydu. Bu maçta attığım 2 gol bana da moral oldu. Hocalarımız bana ne zaman görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bu şehrin hak ettiği kupayı şehre getirmeyi arzu ediyoruz.

KOLAY OLMAYACAK

Play-off maçları oynamış, şampiyonluklar yaşamış oyunculardan kurulu bir kadromuz var.  İnşallah bu tecrübeyi avantaj haline getirip sonunu iyi bitirmek istiyoruz. Ankara Demirspor geçen sezonki takımım. Bu takımla play-off heyecanı yaşamış, Sakaryaspor’u elemiş, Tuzlaspor'a elenmiştik. Tabii ki kolay bir maç olmayacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. 

11 May 2021 - 09:25 - Spor

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