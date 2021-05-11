Çaldığı eşyalarla polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te 10 Mayıs günü bir iş yeri ve kurumdan meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısının çeşitli suçlardan 20 ayrı suç kaydı bulunan E.A. olduğunu belirledi. Şüpheli E.A., adresine yapılan operasyonda çaldığı televizyon ve diğer elektronik eşyalar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenilirken, ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.