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11 May 2021 - 09:27- Asayiş G: 11 May 2021 - 09:30

16 yıl hapisle aranan şüpheli polise yakalandı

Kocaeli’de işlediği dolandırıcılık suçundan 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve devam eden yargılama sonucu 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan C.Ç. (48), cezasının onanması ile birlikte aranmaya başlandı. C.Ç’nin Darıca’da olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan hükümlü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi
# Kocaeli

11 May 2021 - 09:27 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ezber Bozan - Dolandırıcı ve hırsızların alayının canı cehenneme.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 09:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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