Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve devam eden yargılama sonucu 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan C.Ç. (48), cezasının onanması ile birlikte aranmaya başlandı. C.Ç’nin Darıca’da olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan hükümlü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi
11 May 2021 - 09:27- Asayiş Güncelleme: 11 May 2021 - 09:30
16 yıl hapisle aranan şüpheli polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği dolandırıcılık suçundan 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
# Kocaeli
11 May 2021 - 09:27 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ezber Bozan - Dolandırıcı ve hırsızların alayının canı cehenneme.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.