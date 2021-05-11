16 yıl hapisle aranan şüpheli polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve devam eden yargılama sonucu 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan C.Ç. (48), cezasının onanması ile birlikte aranmaya başlandı. C.Ç’nin Darıca’da olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan hükümlü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi