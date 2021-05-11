Başkan Aygün´den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar Ramazan ayında aynı iftar sofrasını paylaşamamış olsak da gönüllerimiz ve kalplerimiz bir olarak bu kutlu ayın vecibelerini yerine getirip huzur içerisinde bayrama kavuştuk. Bu yıl alınan tedbirler dolayısıyla Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirecek olsak da bayramlar bizim için kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren çok özel günlerdir”
BAYRAMDA TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM
“Bu müstesna günlerin kıymetini bilmeli bayram sürecinde büyüklerimizi telefonla arayıp hal, hatır sormalı, çocuklarımıza bayram geleneklerimizi aktarmalıyız. Bu süreçte biraz daha fedakârlık yapıp bayram boyunca da tedbirleri elden bırakmamalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu dönemi en iyi şekilde atlatıp, sağlıklı ve güzel yarınlara yeniden kavuşacağımıza gönülden inanıyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nın başta Derinceli vatandaşlarımız olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.