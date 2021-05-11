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11 May 2021 - 09:45- Gündem G: 11 May 2021 - 09:48

‘Tam kapanma’dan sonra her hafta bir açılma

‘Tam kapanma’nın sona ereceği 17 Mayıs’ta en fazla 10 bin vaka olması durumunda kademeli açılma gündeme gelecek. Yetkililer kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerektiği görüşünde.
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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemede, 17 Mayıs’ta 9-10 bin arası vaka çıkması tahmin ediliyor. 29 Nisan’da başlayan kısıtlama döneminde can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında yüzde 3 azalma saptandığı, en kalabalık il İstanbul’da ise vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydedildi.

Kapanmada ortaya çıkan veriler 14-15 Mayıs’ta masaya yatırılacak, sonuçlara göre kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek. Cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda kısıtlamaların etkisinin daha net görüleceğini belirten yetkililer, “17 Mayıs’tan itibaren her şey bir anda açılmayacak” dedi.

Yetkililer süreci şöyle anlattı: “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil.”

Düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirten yetkililer, “Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” dedi.

# eğitim, İstanbul

11 May 2021 - 09:45 - Gündem

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