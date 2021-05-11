Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 May 2021 - 12:37- Gündem G: 11 May 2021 - 12:39

Pandemi nakdi desteği bayram öncesi hesaplara yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 bin ihtiyaç sahibi aileye yapılan 500 TL’lik Mayıs ayı nakdi yardım desteği ödemelerini bayram öncesi hesaplara yatırdı.
mask

Pandemi süreci nedeniyle ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan 23 bin ihtiyaç sahibi aileye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan nakdi yardım desteği Mayıs ayı 500 TL’lik ödemesi hesaplara yatırıldı. Haziran ayında da bir ödeme daha hesaplara yatırılacak.

NAKDİ YARDIM DESTEĞİ

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının zararlarını en aza indirmek için çalışmalar yapmıştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım desteği başlatılmıştı. 29 Nisan tarihinde alınan tam kapanma kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 50 milyon TL’lik ek kaynak çıkararak esnaf, İhtiyaç sahibi aile ve otobüsçü esnafına destek vereceğini duyurmuştu.

BAYRAM ÖNCESİ YÜZLER GÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruların ardından ödemeler yapılmaya başladı. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla 23 bin ihtiyaç sahibi aileleye yapılan ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırıldı.

BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce 23 bin ihtiyaç sahibi ailenin hesabına 500 TL bayram öncesi yatırıldı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yatırılan nakdi yardımlar ailelerin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi’nce nakdi yardım desteği sağlanan ailelere bilgilendirme mesajı gönderildi. Ayrıca Haziran ayı içerisinde de 23 bin ihtiyaç sahibi aileye 500 TL’lik bir ödeme daha yatırılacağı belirtildi.

 

# Kocaeli, destek, yardım, Büyükşehir

11 May 2021 - 12:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vodafone Türkiye İcra kuruluna atama mask
Vodafone Türkiye İcra kuruluna atama
MÜSİAD Kocaeli, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırılarını kınadı mask
MÜSİAD Kocaeli, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırılarını kınadı
‘’Darıca’daki depomuzun yüzde seksenini tamamladık’’ mask
‘’Darıca’daki depomuzun yüzde seksenini tamamladık’’
Emirşah Torun: Kuruçeşmeliler çok güzel sosyal alana kavuştu  mask
Emirşah Torun: Kuruçeşmeliler çok güzel sosyal alana kavuştu 
İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı mask
İzmit Alikahya Akarsu Caddesi asfaltlandı
İzmit’in köylerine de geri dönüşüm noktaları kuruldu mask
İzmit’in köylerine de geri dönüşüm noktaları kuruldu
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!

GALERİ

Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL