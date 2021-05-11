Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 May 2021 - 12:38- Asayiş G: 11 May 2021 - 12:51

Elektrik kontağından çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

İzmit'te iki bina arasında bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.
mask

Olay gece saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Reşitpaşa Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan iki binanın arasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında binada iki binada ikamet eden 3'ü çocuk 5 kişi, yoğun dumanda binada mahsur kaldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince binadan tahliye edilen 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ise maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

# İzmit

11 May 2021 - 12:38 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Akraba - Tedaş ın sepaş ile koordine kurup uygunsuz panoları tespit etmesi,önce insan sağlığı sonra uygunlukları düzenlemesi gerekiyor.

başvuruları zorlayıcı faktörler ile engellemeye çalışıyorlar.

yer değiştiririz fakat, yeni konulan yer çalışması ,şahıs ise şahıstan,belediye ise belediyeden satın almanız , bize beyan etmeniz sonucu yer değişimi yapılacak gibi zorlayıcı faktörler sunmaktalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 13:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
16 yıl hapisle aranan şüpheli polise yakalandı mask
16 yıl hapisle aranan şüpheli polise yakalandı
Çaldığı eşyalarla polise yakalandı mask
Çaldığı eşyalarla polise yakalandı
Evi kumarhaneye çeviren 8 kişiye polis baskını mask
Evi kumarhaneye çeviren 8 kişiye polis baskını
Pompalı tüfekle komşu çifti öldüren şahıs tutuklandı mask
Pompalı tüfekle komşu çifti öldüren şahıs tutuklandı
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi mask
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi
Emekli polis koronavirüse yenildi mask
Emekli polis koronavirüse yenildi
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı mask
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı

GALERİ

Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL