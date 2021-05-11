Elektrik kontağından çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

Olay gece saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Reşitpaşa Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan iki binanın arasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında binada iki binada ikamet eden 3'ü çocuk 5 kişi, yoğun dumanda binada mahsur kaldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince binadan tahliye edilen 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ise maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akraba - Tedaş ın sepaş ile koordine kurup uygunsuz panoları tespit etmesi,önce insan sağlığı sonra uygunlukları düzenlemesi gerekiyor.
başvuruları zorlayıcı faktörler ile engellemeye çalışıyorlar.
yer değiştiririz fakat, yeni konulan yer çalışması ,şahıs ise şahıstan,belediye ise belediyeden satın almanız , bize beyan etmeniz sonucu yer değişimi yapılacak gibi zorlayıcı faktörler sunmaktalar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.